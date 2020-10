Rimini. Covid: nel Riminese i nuovi casi sono stati 106

Altre tre vittime per coronavirus nell’Emilia Romagna; dall’inizio dell’epidemia , in Emilia-Romagna si sono registrati 47.877 casi di positività, 1.146 in più rispetto a ieri, su un totale di 12.083 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, che giungono così a quota 1.488.534. Dei nuovi positivi, sono 668 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

A Rimini i nuovi casi sono stati 106: 51 uomini e 55 donne, 55 sintomatici e 51 asintomatici. E nel dettaglio: 55 per sintomi; 33 per contact tracing, la maggior parte famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi; 2 per rientri da estero (1 dalla Svizzera l’altro probabilmente dall’Albania); 2 per screening volontario; 12 per test di categoria; per 2 l’indagine non è ancora conclusa. Risultano anche 2 guarigioni.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.374 a Piacenza (+121, di cui 22 sintomatici), 5.239 a Parma (+105, di cui 57 sintomatici), 7.445 a Reggio Emilia (+151, di cui 98 sintomatici), 6.520 a Modena (+151, di cui 21 sintomatici), 9.115 a Bologna (+267, di cui 76 sintomatici), 874 casi a Imola (+19, di cui 13 sintomatici), 2.245 a Ferrara (+58, di cui 26 sintomatici); 2.461 a Ravenna (+87, di cui 53 sintomatici), 2.092 a Forlì (+43, di cui 29 sintomatici), 1.587 a Cesena (+38, di cui 28 sintomatici) e 3.925 a Rimini (+106, di cui 55 sintomatici).