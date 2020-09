Rimini. Covid: nel Riminese i nuovi positivi sono 4 sui 99 di tutta l’Emilia Romagna

Covid: nel Riminese i nuovi positivi sono 4 sui 99 di tutta l’Emilia Romagna. Si tratta di due uomini e due donne, due sono sintomatici e due no, ma tutti sono in isolamento domiciliare senza necessità di ricovero. Due positività fanno riferimento a contact tracing, una è stata diagnosticata a seguito di sintomi ed una a seguito di test sierologico volontario. Oggi si registra inoltre una nuova guarigione. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.816 a Piacenza (invariato), 3.972 a Parma (+9, di cui 5 sintomatici), 5.389 a Reggio Emilia (+8, di cui 4 sintomatici), 4.419 a Modena (+22, di cui 14 sintomatici), 5.699 a Bologna (+20, di cui 13 sintomatici), 501 casi a Imola (invariato), 1.231 a Ferrara (+7, di cui 2 sintomatici), 1.447 a Ravenna (+12, di cui 5 sintomatici), 1.139 a Forlì (+10, di cui 4 sintomatici), 975 a Cesena (+7, di cui 5 sintomatici) e 2.433 a Rimini (+4, di cui 2 sintomatici).