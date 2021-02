Rimini. Covid: nuovi casi e decessi di ogni singolo comune della provincia

In provincia di Rimini i nuovi casi sono stati 941, in calo rispetto ai 1.003 della settimana precedente. Il capoluogo ha avuto 389 casi, Talamello nessuno. La percentuale di positivi sui tamponi è scesa dal 9.0 al 7,9%. Risalgono però i casi attivi, a fronte delle minori guarigioni: al 14 febbraio sono 2.169 rispetto ai 2.070 del 7 febbraio: 957 sono a Rimini, 224 a Santarcangelo, 11 a Riccione e 108 a Coriano. Tornano in crescita i decessi: 41, per un totale di 732. Nella settimana precedente erano stati 32, due settimane fa 30.