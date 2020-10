Scuola: due oggi le positività emerse in provincia di Rimini. Un caso riguarda un bambino della scuola elementare Carpignola di Cattolica, dove è “fortemente consigliato” l’uso della mascherina in classe fino al 2 novembre. L’altro caso riguarda un docente della scuola serale dell’alberghiero di Rimini. In entrambi i casi sono previsti i tamponi per la classe e il personale coinvolto ma non risultano quarantene.