Rimini. Covid, parte oggi la campagna vaccinale: ecco chi è stato individuato per partire

La campagna per combattere il coronavirus prenderà il via oggi pomeriggio alle 14. Il luogo scelto è quello della Fiera di Rimini. L’immunizzazione inizierà dagli operatori sanitari: 70 quelli di Rimini, 85 per Forlì e Cesena, altri 70 per Ravenna. “I primi vaccinati – spiega l’Azienda sanitaria della Romagna – sono stati individuati sulla scorta del ruolo che ricoprono nella gestione dell’infezione. In particolare si tratta dei vaccinatori, cioè di coloro che si occuperanno di effettuare le vaccinazioni: personale infermieristico e medico che lavora in ambiti e strutture coinvolte dalla gestione del Covid”.