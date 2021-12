Rimini. Covid, ricoverato Maurizio Stecca

Condividi l'articolo

Ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa dei sintomi del Covid Maurizio Stecca, l’ex pugile riminese oggi 58enne campione olimpico di boxe a Los Angeles nel 1984. “Ho cominciato il match più difficile della mia vita – dice su Fb – contro il mio avversario chiamato Covid anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza, non lo so quante riprese ci saranno da fare sicuramente tante, io abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai a questo maledetto avversario”. Un grandissimo in bocca al lupo al nostro grande campione!