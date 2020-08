Rimini. Covid, rientri dall’estero: finora sono stati rilevati 175 casi di positività in Emilia Romagna

Dall’1 luglio al 6 agosto, l’Emilia-Romagna ha avuto una media di 40 nuovi casi di positività al Covid-19 al giorno. Sul totale (1.490 casi), il 65% sono asintomatici. Per quanto riguarda i rientri dall’estero finora sono stati rilevati 175 casi di positività, prevalentemente da paesi come Albania, Romania, Bangladesh, Senegal, Croazia e Ucraina. Intanto ieri si sono registrati tre nuovi casi di contagio a Rimini. Si tratta di pazienti di sesso femminile e in isolamento domiciliare. Due sono asintomatiche mentre una ha lievi sintomi. Ieri si sono registrate anche 4 guarigioni.