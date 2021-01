Rimini. Covid, scende a 59 il numero dei nuovi contagiati

Scende a 59 il numero di nuovi contagiati nel Riminese. Si tratta di 32 pazienti di maschi e 27 donne (27 sintomatici e 32 asintomatici). Nel dettaglio, 27 sono risultati da tamponi per sintomi e 27 dall’attività di contact tracing (la maggior parte famigliari e già in isolamento al momento della diagnosi); uno da rientro dall’estero (Moldavia); uno da test di categoria; 2 da test legato a ricovero, mentre per una persona la pratica non è stata completata. Si possono stimare in circa 50 le guarigioni. Si conta una vittima: si tratta di un uomo di 93 anni di Rimini.