Rimini. Covid: sei nuovi casi in provincia di Rimini, tre dei quali sintomatici

Covid: sei nuovi casi in provincia di Rimini, tre dei quali sintomatici. Si tratta di quattro uomini e due donne. Tre sono stati individuati a seguito di contact tracing con casi noti, uno per rientro dall’Est Europa, uno per sintomi dopo un rientro dalla Puglia. Un caso invece è legato ad un tampone eseguito a seguito di ricovero in ospedale. Si tratta dell’unico paziente ricoverato, non per covid ma per altra patologia. Gli altri sono in isolamento domiciliare. Sette le guarigioni. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.869 a Piacenza (+7, di cui 1 sintomatico), 4.046 a Parma (+7, di cui 2 sintomatici), 5.500 a Reggio Emilia (+5, di cui 2 sintomatici), 4.577 a Modena (+9, di cui 5 sintomatici), 5.858 a Bologna (+21, di cui 11 sintomatici), 526 casi a Imola (+1, nessun sintomatico), 1.291 a Ferrara (+4, di cui 2 sintomatici), 1.570 a Ravenna (+30, di cui 12 sintomatici), 1.230 a Forlì (+11, di cui 4 sintomatici), 1.026 a Cesena (+9, di cui 4 sintomatici) e 2.470 a Rimini (+6, di cui 3 sintomatici).