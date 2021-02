Rimini. Covid, si moltiplicano i casi negli istituti scolastici

Numerose le scuole del Riminese in cui continuano a verificarsi casi di Covid-19. Tra queste l’istituto tecnico e professionale Einaudi Molari, che ha sedi a Santarcangelo e a Viserba. Al liceo classico Giulio Cesare Valgimigli alcune classi sono attualmente a casa in attesa dell’esito dei tamponi disposti a seguito dell’individuazione di alunni positivi. Poi c’è la scuola media Panzini, dove per una classe è stato disposta la quarantena. Contagi si riscontrano anche all’istituto Marvelli, con diversi casi registrati in varie classi, così come al liceo scientifico Albert Einstein.