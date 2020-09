Rimini. Covid: sono sette i nuovi casi oggi nel Riminese, di cui quattro sintomatici

Sono sette i nuovi casi oggi nel Riminese, di cui quattro sintomatici. Si tratta di due uomini e cinque donne, tutti in isolamento domiciliarei; tre pazienti sono stati individuati per rientro dall’Albania, due per sintomi e due per contact tracing famigliare. Oggi non si sono registrate guarigioni. Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.911 a Piacenza (+19, di cui 8 sintomatici), 4.115 a Parma (+11, di cui 4 sintomatici), 5.603 a Reggio Emilia (+18, di cui 11 sintomatici), 4.669 a Modena (+15, di cui 4 sintomatici), 5.971 a Bologna (+20, di cui 11 sintomatici), 537 a Imola (+1, sintomatico), 1.331 a Ferrara (+6, di cui 4 sintomatici), 1.658 a Ravenna (+19, di cui 6 sintomatici), 1.263 a Forlì (+3, di cui 2 sintomatici), 1.064 a Cesena (+8, di cui 7 sintomatici) e 2.509 a Rimini (+7, di cui 4 sintomatici).