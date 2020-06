Rimini. Covid, team di avvocati porta in Tribunale le autorità cinesi

Epidemia, omicidio colposo e lesioni colpose: queste le accuse che un team di legali riminesi sta per muovere alla Repubblica Popolare Cinese. Gli avvocati Paolo Righi del Foro di Rimini e Davide Contini del Foro di Milano (studio legale Grimaldi) firmeranno e depositeranno presso la Procura della Repubblica di Rimini una denuncia penale nei confronti delle autorità amministrative e politiche della Repubblica Popolare Cinese, nominando quale loro difensore l’avvocato Pasquale Pantano del foro di Milano. “Oltre alla denuncia da giovedì sarà online su change.org la relativa petizione per ottenere il massimo sostegno popolare, non solo in Italia ma in tutto il mondo”, chiariscono i legali.