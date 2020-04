Rimini. Covid, tutti i casi comune per comune. Per Venturi ci si contagia nei condomini, ecco perché

In merito agli aggiornamenti sul quadro sanitario della provincia, a seguito della conferenza stampa tenuta nel pomeriggio die ieri dal Commissario ad acta per l’emergenza Coronavirus Sergio Venturi, l’AUSL ha comunicato i dati specifici per la provincia riminese.

Si registrano oggi 55 guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, a seguito di doppio tampone negativo. Conseguentemente, il totale è di circa 475 pazienti guariti.

Per ciò che riguarda la rilevazione dei nuovi contagi, se ne contano 17, comunicati dalla Regione, di cui uno residente fuori provincia.

Si attestano su 1.791 i casi diagnosticati per Coronavirus sul territorio della provincia di Rimini, distinguendo 1.702 residenti in provincia e 89 cittadini residenti al di fuori dei confini provinciali.

Per quanto riguarda il dato odierno, 6 pazienti sono maschi e 11 femmine. Al riguardo, AUSL precisa che 1 è ricoverato in ospedale e gli altri 16 sono seguiti al proprio domicilio in isolamento poiché i sintomi sono compatibili con tale regime.

La Regione ha comunicato altri 5 decessi di residenti: 3 pazienti di sesso femminile di 89, 91 e 92 anni e 2 di sesso maschile di 72 e 84 anni.

Aggiornando il quadro complessivo dei dati precedentemente forniti sulle persone con residenza o domicilio in provincia di Rimini che risultano positive, va ricordato che tali dati ricomprendono anche residenti che, per vari motivi, possono essere stati diagnosticati fuori provincia.

Tali dati divisi per comune di residenza/domicilio risultano essere i seguenti:

Comune Numero casi Rimini 640 Cattolica 227 Riccione 224 Misano Adriatico 115 San Giovanni in Marignano 128 Santarcangelo di Romagna 55 San Clemente 36 Montescudo-Monte Colombo 32 Morciano di Romagna 36 Coriano 66 Novafeltria 27 Bellaria Igea Marina 41 Saludecio 20 Verucchio 17 Pennabilli 10 Mondaino 9 San Leo 7 Montefiore Conca 7 Gemmano 4 Montegridolfo 6 Talamello 3 Poggio Torriana 6 Maiolo 2 Sant’Agata Feltria 1 TOTALE 1.714

“Condomini covid”: così li ha ribattezzati il commissario all’emergenza coronavirus, Sergio Venturi. “Dove c’è un contagio, il virus passa da un appartamento all’altro, la gente si parla”. Insieme alle residenze per anziani sono i luoghi dove si registrano i nuovi contagi. Per questo la Regione lancia il piano “quarantena sicura”: se un malato non può restare isolato in totale sicurezza deve potere accedere allo soluzioni alternative: dall’hotel alla casa protetta.