Rimini. Crac Aeradria, chiesta la condanna per Vitali, Gnassi e Cagnoni

Requisitoria del caso Aeradria, i pubblici ministeri hanno chiesto quattro anni e quattro mesi di reclusione per Stefano Vitali, ex presidente della Provincia (ritenuto corresponsabile del crac); un anno e quattro mesi per Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini; un anno per Lorenzo Cagnoni, presidente della Fiera di Rimini. Chiesta l’assoluzione, invece, per Mario Formica ex vicepresidente di Aeradria e per Manlio Maggioli, ex presidente della Camera di Commercio. I pm hanno chiesto anche la condanna a tre anni 8 mesi per Santo Pansica e a tre anni per Fabio Rosolen, un professionista e un impiegato: uno era tenutario delle scritture contabili e l’altro un mero dipendente della “controllata” Rdr. Anche a loro si contesta il concorso esterno nella bancarotta. Il verdetto è atteso per il 14 dicembre.