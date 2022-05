Rimini. Crac Tecnoma: Corte d’Appello conferma assoluzione commercialista Balducci

Condividi l'articolo

Crac Tecnoma. La Corte d’Appello di Bologna conferma le assoluzioni del commercialista Daniele Balducci, di Marco Boschetti ed Ezio Stefani. Balducci, Boschetti e Stefani erano stati rinviati a giudizio con le accuse di bancarotta fraudolenta (articolo 216 del Regio decreto n. 267 del 14 marzo 1942), in concorso (articoli 110-117 del Codice penale) aggravata per aver causato un danno patrimoniale di rilevante entità (art. 219 Rd). Al solo commercialista era contestata anche l’aggravante di aver commesso il fatto violando i doveri inerenti una pubblica funzione (art. 61-comma 9 Cp). Balducci doveva rispondere anche di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 469 Cp), con l’ulteriore aggravante di aver commesso il fatto tenendo nascosto quanto stava succedendo (art. 61-comma 2 Cp), ovvero la svalutazione delle merci in rimanenza nei magazzini Tecnoma che Boschetti e Stefani volevano acquisire a prezzo stracciato.