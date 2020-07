Lite col vicino-parente si conclude con una denuncia per minaccia aggravata ed esplosioni pericolosa. E’ accaduto la scorsa notte quando il soggetto ha preso il fucile e sparato in aria perché infastidito a suo dire da rumori molesti. Il 51enne residente a Santarcangelo ha messo in allarme l’intera zona con la conseguenza dell’intervento delle forze dell’ordine.