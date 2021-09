Rimini. Cresce il numero di classi in quarantena. Ecco i dati dei nuovi contagi e decessi di covid di ogni Comune della provincia di Rimini

Condividi l'articolo









Cresce il numero di classi in quarantena, dove Rimini con 11 classi nella settimana di riferimento è comunque ancora lontana da Ravenna (21).



L’Ausl Romagna trasmette il report sull’andamento dei contagi (relativi a residenti diagnosticati sul territorio romagnolo) nella settimana 20-26 settembre. Si sono registrate 641 positività (2,5%) su un totale di 25.491 tamponi.

Si registra un calo dei nuovi casi in termini assoluti (-68). Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID, che pone il territorio nel livello verde 1, ossia un livello di occupazione dei posti letto in malattie infettive minore del 70%. In totale sono ricoverati 58 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva, il cui trend è costante e in leggero calo.

A livello di incidenza di casi ogni 100.000 abitanti sui sette giorni, balza in testa Forlì con 70 (ma comunque lontana dalla soglia di attenzione); Riccione è a 54 e Rimini a 36.