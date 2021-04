Rimini. Crescono le classi, dai nidi alle superiori, in quarantena

L’ultimo bollettino dice che il Covid ha ucciso un 86enne di Montegridolfo e ha fatto altri 98 contagi in provincia di Rimini. Intanto crescono le classi, dai nidi alle superiori, in quarantena, 18 quelle attuali dalla riapertura delle scuole dove si è verificato almeno un contagio. Mentre scendono a 23 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno di mercoledì. In regione sono 33 i decessi e 1.150 i nuovi casi su un totale di 25.696 tamponi, con la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti che è del 4,5%.