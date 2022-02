Rimini. Cresta sui rimborsi del Comune: coordinatore di comitato patteggia pena

Condividi l'articolo

Accusato di truffa, ha patteggiato la pena. Aveva fatto la cresta sui rimborsi chiesti al Comune per varie manifestazioni al Borgo San Giovanni mettendo nei guai il legale rappresentante dell’associazione dei commercianti che si è ritrovato sotto inchiesta per truffa. In realtà è stato accertato dalla Guardia di finanza, a gonfiare i conti indirizzati all’ufficio Economato di Palazzo Garampi era stato un “tuttofare” a sua volta presidente di un altro famoso comitato cittadino delegato a tenere la contabilità degli eventi. Tutto parte nell’autunno 2019, quando gli uffici comunali fanno verifiche sulla rendicontazione e si accorgono di alcuni falsi grossolani. Viene così istruito un altro fascicolo che vedrà l’atto conclusivo il prossimo 13 aprile.