Rimini. Criminalità e degrado: nuove telecamere e luci più potenti alla stazione

Piazzale Cesare Battisti sotto controllo grazie all’arrivo di otto nuove telecamere di ultima generazione e con una visuale a 360 gradi. La novità è annunciata dall’assessore alla polizia locale Juri Magrini. Allo stesso tempo, già nei prossimi giorni, il Comune interverrà per aumentare l’intensità della illuminazione pubblica: lampadine più potenti e cinque pali in più. È la sintesi della risposta a una interrogazione in aula firmata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi, dopo l’omicidio di qualche settimana fa.