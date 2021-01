Rimini. Croatti: “I ripetuti furti avvenuti nelle ultime settimane in diverse scuole della nostra città sono gravissimi e inaccettabili”

“I ripetuti furti avvenuti nelle ultime settimane in diverse scuole della nostra città sono gravissimi e inaccettabili”.

Lo dice il Senatore del Movimento 5 Stelle riminese Marco Croatti.

“Oltre ai danni materiali generano un senso di grave insicurezza nelle famiglie, negli studenti e in tutto il personale scolastico. Queste effrazioni colpiscono fulcri delle nostre comunità che devono essere ritenuti inviolabili e intoccabili. La diffusa preoccupazione è comprensibile ed evidente nei tanti messaggi che ho ricevuto – continua Croatti -. I recenti e reiterati furti subiti nelle scuole di Torre Pedrera e di Miramare meritano una risposta forte e immediata. Chiedo che si attivino tutti gli strumenti necessari per aumentare il livello di sicurezza di tutti gli istituti scolastici della città: sostituzione di tutti i serramenti non sicuri, rafforzamento dell’illuminazione notturna, dei sistemi di allarme e della vigilanza. E valutare anche sistemi di videosorveglianza per tutti i plessi”.

“La risposta delle Istituzioni non può essere timida o incerta e non ci possono essere tentennamenti su eventuali investimenti.

In tal senso si valuti un tavolo di confronto ad hoc sulla sicurezza degli istituti, allargato al mondo della scuola, che stabilisca le priorità di intervento. Da parte mia garantisco la piena disponibilità a collaborare con le Istituzioni per affrontare le criticità e l’impegno in qualunque sede”, conclude il senatore.