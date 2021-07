RIMINI. CROATTI (M5S): A RIMINI ASSEGNATI 4 MILIONI DI EURO PER IL 2021

RIMINI. “Prosegue il piano di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la messa in sicurezza della rete viaria di Province e Città Metropolitane avviato nel 2018. Con l’ultimo decreto che mette a disposizione 1,15 milioni per il triennio 2021/2023, la somma accordata raggiunge complessivamente 6,9 miliardi di euro.

Nel 2021 il riparto delle risorse prevede oltre 38 milioni di euro per la nostra regione, di questi 4.022.714,66 euro spettano a Rimini, risorse importanti per il nostro territorio”. Lo comunica il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

“ Il decreto stabilisce la ripartizione delle risorse tra gli enti destinatari secondo criteri che includono vari fattori: il parco circolante dei mezzi, la vulnerabilità rispetto ai fenomeni sismici e al dissesto idrogeologico, lo stato della rete viaria”. Prosegue Croatti.