Rimini. Croatti (M5S): “CIRCONVALLAZIONE SANTA GIUSTINA, TEMPI PIÙ RAPIDI PER LA REALIZZAZIONE”

CIRCONVALLAZIONE SANTA GIUSTINA

TEMPI PIÙ RAPIDI PER LA REALIZZAZIONE

Croatti (M5S): Parere favorevole alla nomina di un commissario straordinario per l’opera.

RIMINI, 14 luglio – “La Commissione parlamentare Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole alla richiesta di integrare l’elenco delle opere per le quali procedere alla nomina del Commissario straordinario; tra queste figura anche la Variante alla SS-9 in corrispondenza all’abitato di Santa Giustina, opera interamente finanziata con delibera del CIPE del 2016, per un importo superiore agli 11 milioni di euro.

Questi commissari, previsti per molte fondamentali opere pubbliche nel nostro Paese, consentiranno di accelerare la realizzazione di infrastrutture da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive e alla complessità delle procedure amministrative. Un importante passo che risponde anche alla necessità di rispettare i tempi per opere inserite e finanziate tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)”. Lo annuncia il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti.

“La circonvallazione di Santa Giustina è un’opera attesa, fondamentale per il nostro territorio, in grado di migliorare sensibilmente la qualità della vita e la sicurezza dei residenti e rendere più fluido il traffico lungo la via Emilia. Da anni seguo l’iter di questa infrastruttura viaria, che ha risentito di ritardi causati da passaggi burocratici esasperatamente lenti; sono fiducioso che ora sia possibile accelerare sensibilmente i tempi e vedere presto i primi cantieri” prosegue Croatti.

“Per l’esecuzione degli interventi i Commissari straordinari possono infatti assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni, tra cui quelli relativi all’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, alla sostenibilità energetica e ambientale, al conflitto di interesse.

I cittadini di Santa Giustina attendono da troppi anni l’avvio dei lavori e spero che da ANAS arrivino presto novità sul cronoprogramma e sulla data che finalmente metterà fine a questa attesa”, conclude Croatti.