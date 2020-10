Rimini. Croatti (M5S): “Passo indietro sulla norma che avrebbe potuto distruggere il mercato italiano dei fiori di canapa”

SOSPESO IL DECRETO SUL CBD

Oggi sarebbe dovuto entrare in vigore il decreto che inserisce il CBD nella tabella degli stupefacenti, ma ieri il Ministero della Salute, in risposta a una interrogazione presentata dalla collega del MoVimento 5 Stelle Gilda Sportiello, ha fatto un passo indietro sulla norma che avrebbe potuto distruggere il mercato italiano dei fiori di canapa a basso contenuto di Thc. Il ministero ha quindi firmato un nuovo decreto che sospende l’efficacia del precedente, con l’intenzione di convocare un tavolo di lavoro per affrontare la materia «in maniera sistematica e complessiva».

E’ importante ricordare che il cannabidiolo è una delle molecole presenti in percentuale più alta nelle infiorescenze di cannabis, una molecola usata da tempo, ad esempio, come integratore alimentare o nell’industria cosmetica. Ma soprattutto ricordiamo che il CBD, a differenza del THC, non ha alcun effetto stupefacente nè psicotropo.