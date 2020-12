Rimini. Croatti, trasporto pubblico: “Per Rimini in arrivo più di 16 milioni di euro”

“Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni sul decreto interministeriale che prevede l’erogazione di 1,150 miliardi per tutti i Comuni sopra i 100mila abitanti, dal 2019 al 2033 per i Piani urbani sulla mobilità sostenibile. Per la città di Rimini si tratta di risorse pari a 16,314 milioni. Una buona notizia per il trasporto pubblico locale del nostro territorio che necessita di investimenti per potenziare qualità e quantità del servizio, soprattutto in alcune zone della città e in particolari periodi dell’anno”. È quanto afferma in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti.