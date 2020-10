Hanno preso avvio a Carpegna le complesse operazioni per il recupero per il restauro e quindi il successivo riposizionamento sul Sasso Simone della maestosa Croce metallica realizzata dalla Comunità di Sestino nel 1913, quale simbolo e punto di incontro per popolazioni del Montefeltro e delle valli sottostanti, rovinò a terra in seguito ad un impetuoso maltempo nell’inverno del 2017.