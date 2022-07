RIMINI. CROCETTA PARMA VINCE 10-8 AL TIE BREAK IL RECUPERO CONTRO MEDIOLANUM NEW RIMINI

Rimini, 14 luglio 2022 – Farma Crocetta vince 10-8 al tie break nel recupero contro Mediolanum New Rimini e consegna alla squadra di Mike Romano l’obbligo di una doppietta sabato prossimo contro gli Athletics Bologna per coltivare la speranza di evitare i play out.

Un recupero anomalo, con un solo inning disputato per chiudere la gara sospesa il 29 maggio sul 7 a 7 e poi la ‘lotteria’ del tie break, nel quale per sua natura ogni indecisione costa carissima.

Dal monte di lancio, Aiello e Dallatana silenziano gli attacchi nella nona ripresa: per Crocetta c’è la base ball a Segreto, in seconda per bunt di sacrificio e poi due K consecutivi; per Mediolanum va strike out Perazzini, eliminazione per Bertagnon e per Baccelli, la cui battuta atterra nel guanto avversario vicino alla recinzione.

Il tie break è decisivo: Crocetta sposta i corridori col bunt di sacrificio, Mike Romano ordina la base gratuita a Dentoni per ‘obbligare’ il gioco e invece arriva la valida di Fava che viene controllata con troppa difficoltà dalla difesa e vale tre punti.

Nel suo turno Mediolanum sacrifica Focchi e il suo bunt sposta i corridori, poi la base ball a Pandolfi riempie le basi, Bonemei va K, c’è la base ball a Cifalinò che consente di segnare un punto, poi Cortesi batte in diamante con la difesa che assiste bene e chiude la gara sul 10-8.

Sabato sono in programma le due sfide contro gli Athletics. I bolognesi hanno un record di 4/6, mentre Mediolanum è a 4/8. Due vittorie per i riminesi sono a questo punto fondamentali, contando che poi all’ultimo turno i riminesi faranno visita alla capolista Modena (7/3), a questo punto insidiata da vicino proprio dal Crocetta (8/4). Le due squadre di vertice se la vedranno nel weekend a Parma, mentre riposerà Sala Baganza (5/7).