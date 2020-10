Rimini. Crolla il solaio: esce poco prima della tragedia

La figlia dei proprietari di un’abitazione di via Fratelli Bandiera a Rimini si è salvata per miracolo della caduta del solaio che è crollato nel momento stesso in cui ha lasciato la stanza: può davvero dirsi miracolata. La ragazza era rimasta in camera a consultare il cellulare fino a quando, verso le 9.30, allarmata da qualche scricchiolio sospetto, ha lasciato provvidenzialmente la stanza. La chiamata di allarme ai vigili del fuoco risale alle 9.36 e la fortuna ha voluto che non ci fossero feriti. La struttura, compromessa a causa di infiltrazioni d’acqua riscontrate nel terrazzo a giorno del piano superiore, è stata dichiarata inagibile e i proprietari sono stati provvisoriamente costretti a trovarsi una nuova sistemazione.