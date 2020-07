Rimini. Crolla miniera a perticara, evacuate due famiglie

Una voragine di 9 metri di diametro ed altrettanti di profondità che ha già portato con sé un palo della luce: questo al momento il bilancio del crollo di una miniera abbandonata a Perticara. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, squadre di tecnici del Comune. Non si segnalano per fortuna danni alle persone ma sono state prese immediatamente contromisure importanti: dopo il divieto d’accesso a tutta l’area, sono stati evacuati e trasferiti in un albergo di Novafeltria i due nuclei famigliari (tre e sette persone) che abitano in una casa a breve distanza.