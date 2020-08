RIMINI. #CurArti: mostra d’arte in ambulatorio

Rimini, 03/08/2020 – #CurArti: mostra d’arte in ambulatorio.

Può l’opera d’Arte irradiare salute e benessere?

La risposta arriva da #CurArti, progetto di ricerca e sviluppo in arte-terapia creato dalla santarcangiolese

Deborah Mendolicchio, consulente in Arte, in collaborazione con Andrea Giannini, Fisioterapista ed

Osteopata.

Non è una delle tante mostre di quadri, ma si vive un viaggio nella trasformazione del dolore. Un segnale

innovativo ed efficace per chi ha bisogno di trovare una nuova via per uscire dalla sofferenza.

L’inaugurazione di #CurArti avverrà

Sabato 08 Agosto 2020

dalle 18.30 alle ore 21.00

in via Sacramora 22/C a Rimini, presso l’ambulatorio Studio 0-100 di Osteopatia e Fisioterapia.

Esporranno sei artisti mentre il progetto, di respiro internazionale, sarà illustrato da Deborah Mendolicchio

e da Andrea Giannini.

Durante l’evento la vegan chef Carla Casali curerà la degustazione alimentare per gli intervenuti.

Dopo il giorno dell’inaugurazione le opere saranno visionabili fino al 06 Novembre 2020, ma solo su

appuntamento,

Nel rispetto del curarsi reciproco, sarà osservato il distanziamento sociale e l’utilizzo dei presidi

antibatterici.