Rimini. Curata in Usa, la prof di nuovo malata non si arrende

Febbraio 2022

Carissimi, volevo sapeste che una recente biopsia ha purtroppo rivelato una nuova metastasi. Nei mesi che seguiranno se ne valuterà l’entità e si potrà capire meglio se vi sono possibilità per arrestare ancora una volta il male. Io, dal canto mio, posso assicurarvi che continuerò a lottare finchè mi sarà possibile. Mi avete regalato due Natali splendidi: spero di poterne vivere altri ancora.

Grazie sempre, di cuore, per le possibilità di cura che mi avete donato e per il tempo che, senza di voi, non avrei mai potuto nemmeno sognare di vivere.

Un abbraccio dalla vostra

Luisa

Sembrava sconfitto grazie alla raccolta fondi da 300mila euro e a terapie d’avanguardia in America, ma il cancro è tornato a colpire la docente riminese per cui si mobilitarono in 5mila, incluso Valentino Rossi. Non getta la spugna la 53enne riminese Luisa Stracqualursi, docente di Statistica dell’Alma Mater al Campus di Forlì. Il nemico da trincea è un carcinoma infiltrante al seno che fece il suo esordio nel 2014 per aggravarsi 5 anni dopo, nonostante diversi tipi di chemio e radio. Sostenuta da studenti e amici Luisa ravvisò, assieme all’equipe medica che la monitorava, una possibilità di cura in un’immunoterapia sperimentale disponibile solo negli Stati Uniti. Numerosissimi gli atti di solidarietà. Dalle parrocchie alla tv, dalla gente comune ai vip, in oltre 5mila si mobilitarono per tendere una mano alla docente.

Tutte le info: https://www.luisavive.it/