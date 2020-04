Rimini. Custodia cautelare per due usurai: uno preso di ritorno dalla Spagna, l’altro riesce a scappare

Lo scorso 28 febbraio scorso il Gip di Rimini, nell’ambito di un’operazione anti usura condotta dalla squadra mobile, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due napoletani di 40 e 41 anni, disponendo, per loro, il sequestro di beni per un valore pari a 40 mila euro, corrispondenti cioè ai vantaggi usurari conseguiti dai due. Nel corso dell’esecuzione dell’ordinanza restrittiva, uno dei due indagati – il cognato del presunto usuraio – è stato rintracciato al porto di Civitavecchia (Roma) di rientro dalla Spagna e condotto in carcere; il 41enne, invece, è riuscito a sfuggire alla cattura.