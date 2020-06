RIMINI. Cyberbullismo, il progetto per la prevenzione termina con successo e con la produzione di un video

Terminato con successo il progetto per la prevenzione del cyberbullismo e la promozione del buon uso della Rete in sicurezza, avviato nei mesi scorsi nelle classi di alcuni istituti del Territorio riminese da Gruppo SGR insieme a Primula Lucarelli, progettista e formatrice di comprovata esperienza.

Il corso, sostenuto da SGR nell’ambito delle iniziative svolte dal progetto SGR per la Scuola, non si è fermato durante il periodo di sospensione della didattica in presenza. A conclusione del progetto, è stato possibile raccogliere il materiale prodotto dagli studenti e realizzare un video.

“La nostra maggiore soddisfazione – afferma Micaela Dionigi, Presidente di Gruppo SGR – ci viene da quello che ci è stato raccontato a proposito degli studenti e del loro progressivo aprirsi, raccontarsi e maturare un maggiore rispetto per i propri compagni. L’entusiasmo che abbiamo constatato ci fa pensare che renderli ‘Protagonisti’ sia stata una scelta vincente. Perché se anche un solo ragazzo cambia atteggiamento rispetto al bullismo, per noi è un successo”.