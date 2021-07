RIMINI. “Da che arte stai? 10 lezioni sul Contemporaneo”: venerdì 16 luglio al Part la presentazione del libro di Luca Beatrice

Condividi l'articolo









Venerdì 16 luglio, alle ore 19,00 alla Sala dell’Arengo del PART, Luca Beatrice presenta il suo ultimo libro Da che arte stai? 10 lezioni sul contemporaneo (Rizzoli 2021).

Con l’autore interverranno Clarice Pecori Giraldi, coordinatrice curatoriale di Part e il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. A seguire visita guidata al Part.

Il libro di Luca Beatrice spinge il lettore a una riflessione viva sul contemporaneo, attraverso una serie di focus relativi a tendenze e personaggi chiave dalla fine del XIX secolo a oggi. Aneddoti e curiosità impreziosiscono le 10 lezioni in cui si articola il volume, ciascuna inerente a un argomento specifico e arricchite da trenta schede dedicate a opere particolarmente significative. Il volume vuole essere un utile supporto per comprendere nel profondo quello che a molti appare ancora un mistero: l’arte contemporanea. Nei dieci capitoli si respira autenticità, chiarezza e vivacità proprio perché scritte in un linguaggio fresco e alla portata di tutti. L’arte non è l’unica protagonista. Insieme a lei la musica, le scoperte tecnologiche e l’evoluzione dei consumi culturali che hanno fatto da sfondo all’evoluzione dell’Arte in un contesto socio-culturale. Con un linguaggio accessibile, derivato dai suoi numerosi anni di esperienza nell’insegnamento, Beatrice ci introduce nel mondo dell’arte contemporanea, certamente non con la velleità di esaurire e esacerbare l’argomento in ogni sua parte, ma con una forte vocazione divulgativa e il chiaro obiettivo di spiegare anche a chi non è del mestiere, che cosa sia veramente questa chimera che è l’arte contemporanea. Tante domande e altrettante risposte. Non si tratta di un manuale tradizionale di storia dell’arte ma di una serie di focus sui movimenti e personaggi cardine del mondo dell’arte del XIX secolo, un argomento spesso complicato e difficilmente comprensibile; una lettura interessante che scardina e semplifica molti interrogativi del contemporaneo, leggera e adatta ad ogni tipo di pubblico, anche coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta a questo interessante mondo.

Luca Beatrice, critico d’arte e curatore, insegna all’Accademia Albertina di Torino, allo IAAD di Torino e allo IULM di Milano. Collabora alle pagine culturali del “Giornale”, a “Tuttosport” e a “Linkiesta”. Nel 2009 ha curato il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia. Ha pubblicato con Rizzoli Pop (2012), Sex (2013) e Nati sotto il Biscione (2015). Con Baldini e Castoldi le biografie di Renato Zero (2007 e 2017) e di Lucio Dalla (2016), con Mondadori Canzoni d’amore (2018).

Clarice Pecori Giraldi ha oltre trent’anni di esperienza nel mercato dell’arte internazionale e nel mondo della cultura e dell’impresa. È stata Modern Art Specialist per Sotheby’s Italia, Managing Director di Christie’s Italia, Director for Private Sales per Christie’s Europa, e Regional Director di Phillips. Ha ricoperto il ruolo di International Head of Communication di Prada e successivamente da Ferragamo. È stata vicepresidente della Triennale di Milano.

A seguire l’autore accompagnerà i presenti in un tour guidato alle sale del Part.