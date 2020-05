Rimini. DA IN’ISOLA ALL’ALTRA; NUOVO LIBRO SU NAPOLEONE

DA IN’ISOLA ALL’ALTRA; NUOVO LIBRO SU NAPOLEONE.

Biografia romanzata di Napoleone Bonaparte

Autori: FRANCESCO e LAMBERTO FORNARI

Napoleone Bonaparte da sempre ha esercitato e sempre eserciterà un enorme interesse per le Sue memorabili imprese con le quali è passato alla storia, conquistando, in linea di massima, tutta l’Europa ad esclusione della Gran Bretagna. L’invasione del Regno Unito è sempre stata infatti l’idea costante di Napoleone. Egli estese i territori francesi in maniera eccezionale, ma la Campagna di Russia fece cedere il passo a Bonaparte, amatissimo dai propri soldati, ma spesso tradito dalle persone a lui più vicine, come anche alcuni ufficiali.

La vita di Napoleone viene illustrata in una interessante biografia romanzata, scritta a quatto mani dagli autori Lamberto e Francesco Fornari. Padre e figlio hanno ampiamente illustrato i tratti salienti della vita e delle imprese dell’imperatore, anche con aneddoti e curiosità che saranno di grande interesse a chi legge questo libro, edito dalla Bertoni Editore.

Questo interessante libro ha già ottenuto i pareri molto favorevoli di storici ed esperti in merito. Si ricorda che l’Ing Lamberto Fornari è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Rimini e Provincia ed appartiene al Comitato Tecnico e Scientifico della Associazione Congenia di Rimini e provincia.

Il titolo DA UN’ISOLA ALL’ALTRA, scaturisce appunto dalla nascita in Corsica di Napoleone, al passaggio in esilio all’isola d’Elba, sino agli ultimi giorni del grande imperatore in un’altra, ma molto più lontana isola di Sant’Elena.