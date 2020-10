Rimini. Da lunedì 26 ottobre  le analisi di laboratorio saranno prenotabili in tutte le Farmacie della Romagna

Da lunedì 26 ottobre le analisi di laboratorio saranno prenotabili in tutte le Farmacie della Romagna che effettuano prenotazioni Cup (servizio di Farmacup). La prenotazione è ovviamente gratuita per il cittadino ed offre agli utenti un servizio aggiuntivo per effettuare le prenotazioni, oltre a quelli già erogati dagli sportelli CUP e dal numero telefonico CUPTEL 800 002255. “Si implementa, in questo modo, l’integrazione delle Farmacie nel sistema di accesso alle prestazioni, offrendo sempre maggiori opportunità al cittadino, nell’ottica della capillarità dell’offerta di servizi Anche prenotando in farmacia, sarà quindi possibile conoscere, in tempo reale, la disponibilità di posti, la sede in cui verrà erogata la prestazione, la data e l’ora fissata per l’appuntamento”, spiega una nota dell’Ausl. La farmacia consegnerà un promemoria scritto della prenotazione.