Rimini. Da lunedì i tamponi rapidi gratuiti in farmacia: ecco chi potrà usufruirne

Arrivano i tamponi rapidi gratuiti in farmacia a partire da lunedì 21. Su prenotazione direttamente col proprio farmacista, con esito in soli 15 minuti, potranno recarsi in farmacia per il tampone nasale rapido tutti gli scolari e gli studenti da 0 a 18 anni e i maggiorenni che frequentano la scuola secondaria superiore, con i loro genitori (anche se separati e/o non conviventi e tutori/affidatari), fratelli e sorelle ed altri familiari conviventi, nonché i nonni non conviventi; gli studenti universitari che hanno il medico di medicina generale in Emilia-Romagna e quelli che, benché qui assistiti, frequentano università fuori regione. Il personale dei servizi educativi 0-3 anni e quello scolastico di ogni ordine e grado, compresi gli enti di formazione che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) e gli studenti che li frequentano. Per tutti, ci sarà la possibilità di effettuare il test una volta al mese.