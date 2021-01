Fermati venerdì pomeriggio, attorno alle 17.30, tre persone domiciliate a Milano che giravano per le strade riminesi. La polizia, oltre ad averli multati per 400 euro a testa in base alle norme anti Covid, ha fatto scattare anche una denuncia per possesso di oggetti atti offendere. I tre non sono riusciti infatti a dare alcuna spiegazione in merito a un seghetto a punta rinvenuto nell’auto.