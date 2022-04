Rimini. Da oggi le ricette tornano cartacee

Condividi l'articolo

Da oggi le ricette tornano cartacee. Non più invii online alla farmacia, ma prescrizioni attraverso la consueta fila dal medico di famiglia. Finisce lo stato d’emergenza, ritornano gli antichi metodi. Protesta la Fimmg, Federazione dei medici di medicina generale. “Si prospetta un assurdo ritorno alla ricetta cartacea – scrive il segretario Daniele Morini -, poiché dal 31 marzo (ieri, ndr) con la fine dell’emergenza, non sarà più possibile l’invio delle ricette dematerializzate direttamente alle farmacie. Torneremo, quindi, ad affollare le sale d’aspetto per ritirare promemoria cartacei di ricette digitali”.