Rimini. Da oggi vaccino obbligatorio per i professori

Oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per l’intero personale, dagli insegnanti agli amministrativi, con una procedura che aprirà sicuramente giorni di fine anno di ulteriore super lavoro. Quello del 15 dicembre tuttavia non è un termine perentorio, ma il momento dello screening. La norma prevede infatti che il dirigente abbia poi cinque giorni a disposizione per le verifiche del caso e per inviare la comunicazione al lavoratore non in regola, che ha poi quattro possibilità per mettersi a posto. La prima è l’eventuale esenzione dal vaccino, la seconda il differimento dell’obbligo (entrambe vanno certificate dall’Ausl), la terza è l’avvenuta vaccinazione attraverso la corsia preferenziale che consente di farlo anche senza appuntamento e la quarta è la produzione al dirigente scolastico di un appuntamento per la vaccinazione non oltre 20 giorni dalla sua comunicazione. In ogni caso la percentuale di vaccinazione fra gli insegnanti è oltre il 95%, cui si somma anche qualche situazione di persone fragili.