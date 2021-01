Rimini. Da San Giuliano a Riccione per amore: multato per non avere ottemperato alle norme anti covid

Multa di 400 euro a un romeno 39enne pizzicato in giro nel cuore della notte nonostante le restrizioni anti-covid. Secondo quanto emerso, verso l’1.45 di mercoledì, una pattuglia della polizia di Stato stava controllando la zona mare di Rimini quando lungo viale regina Elena all’altezza di via Parisano gli agenti hanno notato lo straniero che camminava in direzione sud. Vista l’ora e le normative anti-covid, il personale della Questura ha deciso di fermarlo per un controllo. Il 39enne ha sostenuto di essere andato a trovare la ragazza che abita a San Giuliano e, dopo la serata trascorsa insieme, di stare tornando a piedi a Riccione dove risiede. Una storia non molto plausibile e che, comunque, è costata al romeno la multa per aver violato il coprifuoco.