Rimini. DA VENERDI’ VIA AL RIMBORSO DEI BIGLIETTI WORLDSBK PER IL RIVIERA DI RIMINI ROUND

DA VENERDI’ VIA AL RIMBORSO DEI BIGLIETTI WORLDSBK

PER IL RIVIERA DI RIMINI ROUND

La richiesta di restituzione dovrà fatta tassativamente dal 28 agosto al 18 settembre

Misano World Circuit, 26 agosto 2020 – Venerdì 28 agosto si avvierà la procedura di rimborso dei biglietti acquistati per il Riviera di Rimini Round del WorldSBK 2020, inizialmente previsto al Marco Simoncelli il 12-14 giugno e poi riposizionato al 6-8 novembre 2020 a causa del lockdown.

La decisione di Dorna WSBK, concertata con la federazione internazionale FIM e in accordo con MWC, è connessa alla situazione relativa alla pandemia.

Misano World Circuit, prendendo atto della situazione, ha comunque mantenuto saldo il suo rapporto con il campionato WorldSBK, siglando un accordo triennale 2021-2023 per rientrare subito il prossimo anno nel suo ruolo di tappa storica del prestigioso calendario.

La richiesta di rimborso per qualsiasi categoria di biglietto acquistato sui canali ufficiali dovrà essere fatta tassativamente dal 28 agosto al 18 settembre 2020 e dovrà in ogni caso essere rivolta al venditore da cui sono stati acquistati i biglietti.

In particolare, per i biglietti acquistati sulla piattaforma Ticketone si potrà richiedere il rimborso tramite il link http://www.rimborso.info; per i biglietti acquistati da Misano World Circuit, sarà necessario scrivere alla mail biglietteria.covid19@misanocircuit.com