Rimini. Dai concerti, alle visite virtuali, agli incontri on line: prosegue il programma di dirette streaming

Dal Museo della città al Part, dalla biblioteca Gambalunga all’ala moderna del Museo, fino al Teatro Novelli – cuore pulsante della web radio Ora – ecco il programma di dirette streaming dei prossimi giorni:

I Musei della città in diretta

Il viaggio virtuale in diretta streaming alla scoperta dei capolavori d’arte di Rimini prosegue mercoledì 30 dicembre con la storica dell’arte Michela Cesarini che (alle ore 18) ci accompagnerà alla scoperta delle Sale Antiche della biblioteca Gambalunga con i suoi preziosi arredi e le importanti raccolte bibliografiche. Un’occasione per entrare virtualmente nel più antico istituto culturale della città e nel maestoso palazzo da cui prende nome e che serba al suo interno un autentico luogo della meraviglia: le Sale Antiche della Biblioteca. Le Sale Antiche sono legate indissolubilmente alla storia dell’edificio e al suo fondatore, Alessandro Gambalunga, che nel 1619 donò i suoi amati libri a stampa e denari affinché potessero essere realizzate nel proprio palazzo delle stanze per custodirli e renderli fruibili ai cittadini di Rimini. Quelle splendide stanze esistono ancora oggi e la diretta streaming sarà ospitata in queste Sale Antiche, dove la meraviglia è suscitata dagli arredi originali del Seicento e del Settecento e dai libri antichi, dalle pregiate legature, che cingono le pareti della “Bibliotheca” fin sopra l’architrave delle porte.

Sabato 2 gennaio lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi presenta il Giudizio Universale, il maestoso affresco della scuola del 300 riminese attualmente ospitato nella Sala dell’Arengo, all’interno dei Palazzi d’arte Part.

Mercoledì 6 gennaio, alle ore 18, la storica dell’arte Monia Magalotti chiuderà il programma delle dirette streaming dai Musei della città con la visita virtuale dal sito archeologico della domus del chirurgo.

Prosegue il programma di ORA, la web Radio del comune di Rimini

Pensata per mettere in rete musicisti, artisti e teatranti riminesi, prosegue il programma di Radio ORA che continua a trasmettere in streaming (in diretta dal teatro Novelli) dando vita ad una vera e propria officina creativa, con l’intendo di abbracciare tutta la città. La web radio è “on air” sul web all’indirizzo www.officinariminiarte.it.

Martedì 29 dicembre, ore 16,00 Rimini Jazz NOW! “il jazz che c’era e che ci sarà” Un programma a cura di Rimini Jazz Club alla scoperta dello scenario jazz di Rimini. A seguire Ore 17,30 Alexia Bianchi con “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli artisti in diretta da Novelli”. A seguire, Cristina di Pietro in concerto dal vivo. Mercoledì 30 dicembre ore 15,00 Radio K-Rimini e FunkRimini, con Word mc, Fadamat, Ricky Cardelli e DJ Kambo, il meglio del Funk, l’Hip Hop e il Soul di tutti i tempi. (appuntamento settimanale a ripetere). A seguire dalle 17,30 Alexia Bianchi con “Oggi incontriamo. Rubrica di approfondimento con gli artisti in diretta da Novelli”. A seguire Marsch in concerto dal vivo.

Giovedì 31 dicembre, ore 11,00 in differita dal PART Laura Marzadori, violino solista, e l’orchestra d’archi Rimini Classica, eseguono Le quattro stagioni di Vivaldi. Dalle ore 20,00 del 31 dicembre Radio Ora accompagnerà i suoi ascoltatori verso la notte più lunga dell’anno.

Venerdì 1 gennaio, alle ore 11,00 Remo Anzovino in concerto. Alle ore 17,00 appuntamento La lirica del Teatro Galli.

Sabato 2 gennaio ore 16,00 Bob Corsi Dj set. Direttamente dall’autore della selezione di brani che accompagnano la colonna sonora del film successo Isola delle Rose prodotto da Netflix, una playlist d’autore ispirata dalla musica italiana più ricercata. Alle 17,00 Sara Jane Ghiotti in concerto e a seguire dalle 18,30 Alternative Station in concerto.

Domenica 3 gennaio alle ore 11,00 Favole al megafono: Teatro Alcantara con la partecipazione di: Teatro Patalò, Alessia Canducci e Tiziano Paganelli, Ute Zimmermann leggono e suonano fiabe della tradizione. A seguire dalle 11,30 Aldo Maria Zangheri conduce “La Classica ORA”. (appuntamenti settimanali a ripetere) alle 17,00 Massimo Marches in concerto e a seguire dalle 18,30 Lorenzo Pagani in concerto.

Lunedì 4 gennaio ore 11,00 Poeti tra le fiamme. I grandi russi alla radio. Uno speciale a cura dello scrittore Davide Brullo. Alle ore 16,00 The greatmixtape una winter playlist di musica in tendenza a cura di Claudia Galal. Alle 17,0 Alberto Bastianelli in concerto e a seguire dalle 18,30 K-Rimini crew in concerto.

Martedì 5 gennaio Ore 16,00 Rimini Jazz NOW! “il jazz che c’era e che ci sarà” Un programma a cura di Rimini Jazz Club alla scoperta dello scenario jazz di Rimini. A seguire dalle 17,00 Laura Benvenuti in concerto e a seguire dalle 18,30 Riccardo Amadei in concerto.

Il programma della web radio prosegue fino al 6 gennaio, il programma su: https://www.officinariminiarte.it/ e https://www.facebook.com/Officinariminiarte.

‘Welcome’, il mese della creatività e del design

Prosegue la collettiva WELCOME! Art and craft che mescola arte e artigianato per dare risalto all’ideazione creativa e alla gestazione del manu-fatto, in programma dal 20 dicembre al 24 gennaio negli spazi della galleria Avgeo Art Space, in corso D’Augusto 217.

Prosegue anche il calendario con oltre 20 appuntamenti online e più di 30 ospiti tra dibattiti, laboratori e racconti, incentrati sul tema della creatività e della progettazione, a cura del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, sui canali Facebook, Instagram e Youtube.

Le prossime date in programma:

12 gennaio dalle 9.30 alle 17

WORKSHOP: SERVICE DESIGN BOOTCAMP a cura di Omar Vulpinari. Su prenotazione, link presto disponibile.

13 gennaio ore 18.30

TALK: The UI of music, L’interfaccia della musica”. Marco Paglia (Musixmatch) intervistato da Nicolò Pranzini (progetto @Aster). Livestream sui canali YouTube e Facebook del Laboratorio Aperto di Rimini.

14 gennaio, ore 18.30

TALK: Design di vicinato, limes e spazi soglia. Un talk per raccontare il ruolo del design come attivatore di processi di cambiamento all’interno di comunità locali. Il design ripensa la relazione tra distanza e vicinanza trasformando i limiti imposti in opportunità di condivisione. Organizzata dai Corsi di Laurea in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Livestream sui canali YouTube e Facebook del Laboratorio Aperto di Rimini e dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Il programma completo su www.facebook.com/laboratorioapertoriminitiberio