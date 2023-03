Rimini. DAL 1 APRILE AI PARCHI COSTA: ITALIA IN MINIATURA ACQUARIO DI CATTOLICA E OLTREMARE ANTICIPANO LE SORPRESE DI PASQUA

Condividi l'articolo

DAL 1 APRILE AI PARCHI COSTA: ITALIA IN MINIATURA

ACQUARIO DI CATTOLICA E OLTREMARE ANTICIPANO LE SORPRESE DI PASQUA

Dinosauri, insetti giganti e squali a Cattolica, delfini, rapaci e pappagalli a Riccione, le meraviglie in miniatura a Rimini, tante super offerte per famiglie con la formula “Prima acquisti, più risparmi”

Nuove attrazioni e nuove proposte: i Parchi Costa Edutainment in Romagna – Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare a Riccione e Acquario di Cattolica – riaprono al pubblico con sorprese e novità,

in preparazione di Pasqua e Pasquetta.

Tanti i modi di risparmiare, a cominciare dalla formula “Prima acquisti, più risparmi”, che offre sconti attraenti a chi acquista il biglietto in anticipo, alla novità della combo parco+pranzo, svelta e conveniente, fino agli esclusivi biglietti combinati per più parchi che includono anche Aquafan, che aprirà il 1 giugno.

Un anticipo di quello che i parchi offriranno al pubblico del 2023 nelle parole di Patrizia Leardini, COO del Gruppo Costa Edutainment:

“Il divertimento è un settore in forte crescita in Italia, quest’anno. Notiamo una domanda sempre più alta e l’attenzione da parte del pubblico nel vivere esperienze e impegnare il proprio tempo libero in occasioni di divertimento di qualità. Per questo stiamo programmando eventi, con novità pensate su misura per tutti i pubblici. Puntiamo a veicolare conoscenza ed emozioni, collaborazioni col territorio e un marketing dedicato al mondo web con creator e influencer. Fondamentale anche l’offerta: una biglietteria online sempre più efficiente e combinazioni di prezzi per tutte le tasche” – Leardini continua: “La stagione partirà già con interessanti novità, qualche anticipazione: a Cattolica avremo Il Mondo dei Dinosauri e la nuova mostra Insetti Giganti XXL Edition. A Oltremare a Riccione arriveranno star del web molto amate dai più piccoli, con eventi e meet&greet. Attenzione altissima in tutte le strutture anche verso l’ambiente e il rispetto del Pianeta. In quella che si annuncia come l’estate delle vacanze italiane, vogliamo contribuire da protagonisti, mettendo le nostre strutture a servizio del grande pubblico, per interagire, divertirsi e conoscere meglio ciò che ci circonda”.

Italia in Miniatura – Vacanze Italiane



A Rimini dal 1970, il parco amato da Italiani e stranieri ha la particolarità di far viaggiare per tutta l’Italia e un po’ di Europa, attraverso oltre 300 miniature di monumenti: dai più iconici come Duomo di Milano Torre di Pisa a quelli che raccontano la cultura italiana come nuraghi sardi, case natali di artisti e poeti e baite alpine. Il tutto ambientato fra 5000 veri alberi in miniatura e da fiumi, cascate, vulcani e trenini che sfrecciano dalle Alpi alle Isole.

Comprese nel biglietto ci sono le emozionanti attrazioni: Venezia, navigabile in gondola; la Vecchia Segheria con le sue rapide da affrontare a bordo di tronchi d’albero, la Monorotaia, il treno che viaggia a mezz’aria, Pinocchio il trenino che va alla ricerca del famoso burattino. Tanti i punti da toccare ed azionare: Castel Sismondo, Esperimenta, Piazza Italia. Graditi ai piccolissimi il Pappamondo con i suoi pappagalli e Play Mart, dove tuffarsi in sicurezza in vasche di palline colorate. Con un piccolo supplemento si godono le due attrazioni: Cinemagia7D e AreAvventura.

Il parco ha aree picnic e punti ristoro interni, dove approfittare della nuova combinazione parco+pranzo. Info e biglietti online sul sito www.italiainminaitura.com

Acquario di Cattolica apre con le novità di Dinosauri e Insetti XXL

Apre il 1 aprile con grandi novità l’Acquario di Cattolica: Il Mondo dei Dinosauri all’esterno, che presenta 13 riproduzioni iperrealistiche di dinosauri e un’area scavo dove i bambini scavano fossili e ammoniti e la nuova mostra Insetti giganti, XXL Edition, che esplora il misterioso mondo degli insetti con riproduzioni che li ingrandiscono da 20 a 200 volte. L’Acquario ospita oltre 3000 animali di 400 specie diverse in quattro percorsi tematici distinti dai colori: Blu, con pinguini, squali e animali marini come meduse, cavallucci marini, murene, trigoni; Giallo, dove lontre, caimani e la tartaruga alligatore raccontano ecosistemi fluviali minacciati; Verde, con rettili, sauri, anfibi e insetti vivi. Tutti i percorsi sono compresi nel biglietto del parco. Da non perdere le cibature degli animali: pinguini, lontre, squali e trigoni, con esperti e biologi a disposizione delle domande del pubblico. Aree come il percorso-gioco Sulle orme dei Pinguini Imperatore, il Mangrovieto e l’area Plasfiniamola testimoniano l’attenzione dell’Acquario per l’ambiente e i pericoli che lo minacciano. Nel weekend di Pasqua torneranno gli Incontri Straordinari Dietro le Quinte e I Segreti del Rettilario per avventurarsi nel backstage dell’Acquario.

Info e biglietteria online sul sito www.acquariodicattolica.it

Oltremare Riccione: ogni ora un’avventura!

Oltremare, il Family Experience Park di Riccione offre alle famiglie, fra animali e grandi spazi verdi, il Passaporto dell’Avventura, da completare con i bollini conquistati nelle tante experience del parco, per ricevere un gadget di Oltremare e la foto con Ulisse, il delfino mascotte.

Nella Laguna di Ulisse, la più grande d’Europa, nuotano i delfini che il pubblico conoscerà nei coinvolgenti appuntamenti giornalieri; al Mulino del Gufo si sta a naso in su per falchi, poiane, gufi e grifoni, condotti da abili falconieri; tornano i pappagalli nella Crazy Farm Arena con il Volo dell’Arcobaleno. Nel mondo di Australia Experience si dipinge come i primitivi, si riportano alla luce i resti di un ittiosauro o si cercano pepite d’oro nella miniera, sotto gli occhi dei teneri wallaby. Ci si avventura nel Delta, delicato ecosistema che si è arricchito della nuova area che ospita esemplari di storione cobice, oggetto di un programma di ripopolamento. Fattoria e Isola di Ulisse aspettano tutti i bambini. All’interno ci sono la giungla di Darwin con i suoi enormi alligatori, Pianeta Terra per assistere alla nascita del nostro pianeta e la mostra “L’Acquario di rifiuti” di “Scart: il lato bello e utile del rifiuto”: opere d’arte realizzate esclusivamente con materiali di scarto, rigenerati dalla forza creativa dell’arte, in collaborazione con il Gruppo Hera”.

Info e biglietti sul sito www.oltremare.org

Combinazioni Parco + Hotel con gli alberghi della Riviera

La sinergia con i protagonisti dell’ospitalità prosegue con successo. Fra gli oltre 3000 hotel del territorio, quelli che collaborano con i parchi hanno una vetrina dedicata sui siti di Italia in Miniatura, Oltremare, Acquario di Cattolica e Aquafan.

I parchi Costa e l’impegno per il risparmio energetico: il 100% da fonti rinnovabili dal 2022.

I Parchi Costa Edutainment affidano il 100% proprio fabbisogno energetico a fonti rinnovabili e si impegnano a ridurre costantemente il fabbisogno d’acqua, già abbattuto del 20%. L’impegno è coerente con la mission del Gruppo CE che, attraverso le emozioni sensibilizza nei confronti del Pianeta.

A Italia in Miniatura, Oltremare Riccione e Acquario di Cattolica, possono entrare anche i cani: le modalità sono indicate sui siti web di ciascun parco.