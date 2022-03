RIMINI. Dal 1^ aprile cambiano le modalità di accesso ai luoghi di cultura, spettacolo e manifestazioni sportive. Ecco le nuove regole

Condividi l'articolo

Dal primo aprile, con l’entrata in vigore del decreto legge che stabilisce la fine dello stato di emergenza, cambiano le modalità di accesso ai luoghi della cultura e dello spettacolo e alle manifestazioni sportive.

A Rimini il polo museale della città con la Domus, il Museo della città, il Part e il Fellini Museum, il teatro Galli e il Teatro degli Atti, la Biblioteca Gambalunga e la biblioteca dei ragazzi e la Galleria dell’Immagine, sono i luoghi interessati dalle nuove regole di accesso che prevedono:

> MUSEI, MOSTRE, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Dal 1° aprile 2022, per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche.

> CINEMA, TEATRO E CONCERTI

AL CHIUSO: dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso è richiesto il possesso del cosiddetto green pass rafforzato, ossia quello da vaccino o guarigione, e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.

ALL’APERTO: dal 1° al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono all’aperto è richiesto il possesso del cosiddetto green pass base, quello cioè ottenibile con un tampone, e l’obbligo di indossare le mascherine FFP2.

Per quanto riguarda l’accesso agli eventi e alle manifestazioni sportive il nuovo decreto, oltre a rimuovere le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportive consentendo agli impianti sportivi di poter sfruttare di nuovo il 100% della capienza, stabilisce che per l’accesso del pubblico, in aggiunta all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso, occorre:

il possesso del green pass base per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto;

per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono il possesso del green pass rafforzato per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

Inoltre è previsto il possesso del green pass rafforzato per l’accesso a:

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;

spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.