RIMINI. Dal 1 febbraio scatta l’obbligo del green pass base per accedere agli uffici pubblici

Condividi l'articolo

Da martedì 1 febbraio sarà obbligatorio il green pass (rafforzato con vaccinazione o guarigione da Covid, o base con tampone negativo) per accedere agli uffici pubblici e quindi anche in Comune.

Scatta dal 1 febbraio la nuova stretta anti Covid per accedere agli uffici pubblici: gli utenti che devono entrare in un ufficio pubblico, compreso lo sportello al cittadino Urp in piazza Cavour, dovranno avere il green pass, anche in formula base, ovvero ottenuto anche con il tampone.

L’obbligo è stato introdotto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1. e, così come da indicazione del legislatore, decorre dal 1° febbraio al 31 marzo 2022, e stabilisce che gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verde Covid-19, tale disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni.