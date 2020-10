Dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2021 entra in vigore l’obbligo di circolazione con gomme da neve o catene a bordo lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali, come stabilito con l’Ordinanza n° 99/2020 in merito alla Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale (in allegato l’elenco delle SS.PP. o tratti di esse interessati).