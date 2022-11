Rimini. Dal 2 dicembre tornano le quattro linee di C’entro Facile

Da venerdì 2 dicembre riparte, nella sua versione ‘allargata’ già sperimentata per la prima volta lo scorso anno, il servizio che ha l’obiettivo di favorire l’accessibilità nel centro storico tramite navetta gratuita che consente di decongestionare il traffico in prossimità del centro durante il periodo delle festività.

Le quattro linee di trasporto gratuito verso il centro storico sono quelle in partenza dai parcheggi Settebello in via Roma e Marzabotto in via Caduti di Marzabotto a cui, già dallo scorso anno, si sono aggiunti i trenini con partenza dal parcheggio del Palacongressi e con partenza dalle Celle.

Il servizio sarà in funzione da venerdì 2 dicembre nelle seguenti giornate: 2-3-4-8-9-10-11-16-17-18-23-24-26-27-28-29-30-31 dicembre, 1-2-3-4-5-6-7-8 gennaio. Gli orari delle navette saranno con corse dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 (nelle giornate del 26/12 e 01/01 il servizio sarà attivo solo nella fascia pomeridiana).