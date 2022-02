RIMINI. Dal 27 febbraio al 3 aprile 2022, le creazioni di Marco Lodola alle Befane Shopping Centre

Condividi l'articolo

La grande arte contemporanea internazionale entra nelle piazze, nella galleria e nei negozi de Le Befane Shopping Centre di Rimini che ospita, dal 27 febbraio al 3 aprile 2022, le creazioni di Marco Lodola, artista italiano conosciuto in tutto il mondo che gioca, nei suoi lavori, con la cultura pop e la luce.

Saranno in totale 23 le installazioni di Lodola all’interno de Le Befane Shopping Centre: 8 opere luminose in piazza Zara, mentre altre 15 verranno distribuite nelle vetrine dei negozi del centro commerciale riminese. 5 le realizzazioni site specific create per l’occasione che, all’insegna della solidarietà, saranno poi donate dall’artista e messe all’asta su eBay: il ricavato verrà devoluto all’Associazione Crescere Insieme OdV.

Sabato 26 febbraio alle 16.00 taglio del nastro alla presenza dell’artista, Marco Lodola, e delle autorità. Evento nell’evento, in piazza Zara, dj set con Andy dei Bluvertigo. Per gli intervenuti, bag e poster in omaggio, a tiratura limitata fino ad esaurimento scorte.

L’evento, promosso e organizzato grazie alla Direzione de Le Befane Shopping Centre, è realizzato in collaborazione con Galleria Glance Arte di Forlì, Avangart Arte, Saser trasporti Pavia e si avvale del patrocinio del Comune di Rimini.