Rimini. Dal nuovo cd del grande Dino Moroni

NUOVO CD

VORREI

Vi presento il sedicesimo brano come proposta per il nuovo cd…Un amico di nome SERGIO, ha dedicato una lettera a suo papà…mi ci sono rivisto in quelle parole e l’ho strutturata da canzone…ovviamente, ho creato una melodia e poi mi sono affidato alla magica chitarra di ENRICO CIFALDI.

….A vostro giudizio!